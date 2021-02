Comitetul national pentru vaccinarea anti-COVID (CNCAV ) informeaza ca, in ultimele 24 de ore, au fost administrate 15.510 de doze de vaccin, dintre care 7.571 de doze de vaccin Pfizer si 7.939 doze de vaccin Moderna, potrivit datelor puse la dispozitie de INSP prin aplicatia Registrul Electronic National al Vaccinarilor. Dintre acestea, 548 de persoane au primit prima doza de vaccin Pfizer, iar 7.023 – rapelul, in timp ce 7.939 persoane au fost imunizate cu prima doza de vaccin Moderna. Pana in prezent, conform CNCAV, au fost administrate 825.296 de doze de vaccin Pfizer (incepand cu data de…