Încă 12 țări incluse pe lista UE a paradisurilor fiscale. Risc crescut de spălare de bani și finanțare a terorismului Inca 12 țari incluse pe lista UE a paradisurilor fiscale. Risc crescut de spalare de bani și finanțare a terorismului Comisia Europeana urmeaza sa includa Panama, Bahamas, Mauritius si alte noua state pe lista tarilor care prezinta riscuri de spalare a banilor si de finantare a terorismului, conform unui document consultat de Reuters. Pe lista neagră a paradisurilor fiscale, care este posibil să fie publicată joi, ar urma să fie incluse Barbados, Botswana, Cambodgia, Ghana, Jamaica, Mongolia, Myanmar, Nicaragua şi Zimbabwe, scrie Agerpres. Lista neagră a jurisdicţiilor… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana urmeaza sa includa Panama, Bahamas, Mauritius si alte noua state pe lista tarilor care prezinta riscuri de spalare a banilor si de finantare a terorismului, conform unui document consultat de Reuters, citat de Agerpres.

- Comisia Europeana urmeaza sa includa Panama, Bahamas, Mauritius si alte noua state pe lista tarilor care prezinta riscuri de spalare a banilor si de finantare a terorismului, conform unui document consultat de Reuters, citat de Agerpres.

- Guvernul Boris Johnson a luat "decizia politica" de a nu participa la sistemul Uniunii Europene privind achizitii de aparate de ventilatie respiratorie si alte echipamente necesare in cazul pandemiei de coronavirus, a afirmat un oficial din cadrul Ministerului britanic de Externe citat de Reuters,…

- Guvernul Boris Johnson a luat "decizia politica" de a nu participa la sistemul Uniunii Europene privind achizitii de aparate de ventilatie respiratorie si alte echipamente necesare in cazul pandemiei de coronavirus, a afirmat un oficial din cadrul Ministerului britanic de Externe citat de Reuters, potrivit…

- Cuba a anuntat sambata ca a trimis o brigada de medici si asistente in Italia pentru a ajuta in lupta impotriva coronavirusului, la cererea regiunii Lombardia, potrivit Reuters. Brigada trimisa in Lombardia este formata din 52 de persoane, atat medici, cat si asistente, aceasta fiind prima data cand…

- Comisia Europeana a formulat, la summitul de la Bruxelles, o propunere de compromis care prevede un buget multianual de 1,069-1,070% din PIB-ul Uniunii Europene, afirma surse citate de site-ul Politico.eu si de agentia Reuters.știre in curs de actualizare

- UE a actualizat lista paradisurilor fiscale. Ce țari au intrat pe “lista neagra” și care state au renunțat la statulul de jurisdicție fiscala necooperanta Consiliul Uniunii Europene a adaugat marti Panama, Seychelles, Insulele Cayman si Palau pe lista sa de jurisdictii fiscale necooperante,…

- Consiliul Uniunii Europene a adaugat marti Panama, Seychelles, Insulele Cayman si Palau pe lista sa de jurisdictii fiscale necooperante, acestea nepunand in aplicare reformele fiscale la care s-au angajat, pana la termenul convenit, indica un comunicat al Consiliului. Pe aceasta lista actualizata…