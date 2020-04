Stiri pe aceeasi tema

- Deces 435 Femeie, 58 ani din județul Ialomița Internata in Spitalul Județean de Urgența Slobozia in data de 10.04.2020. Rezultat pozitiv pe data de 15.04.2020, fragment necroptice. Decedata pe data de 10.04.2020. Deces 436 Barbat, 56 ani din județul Arad. Internat in Spitalul Județean de Urgența Arad,…

- Deces 435 -Femeie, 58 ani din judetul Ialomita Internata in Spitalul Judetean de Urgenta Slobozia in data de 10.04.2020. Rezultat pozitiv pe data de 15.04.2020, fragment necroptice. Decedata pe data de 10.04.2020. Deces 436- Barbat, 56 ani din judetul Arad. Internat in Spitalul Judetean de Urgenta Arad,…

- Ziarul Unirea Bilanțul DECESELOR a ajuns la 445: Alte 11 persoane au murit din cauza infecției cu coronavirus Alte 11 decese au fost confirmate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, ducand bilanțul morților la nivel național la 445 Deces 435 Femeie, 58 ani din județul Ialomița Internata in Spitalul…

- Alte 11 noi decese cauzate de COVID-19 au fost raportate, astazi, in Romania, iar bilanțul oficial urca la 445 de morți, anunța Grupul de Comunicare Strategica. Deces 435 Femeie, 58 ani din județul Ialomița Internata in Spitalul Județean de Urgența Slobozia in data de 10.04.2020. Rezultat pozitiv pe…

- Inca o persoana din Bistrița-Nasaud a decedat dupa ce a fost infectata cu CoVid-19. Este vorba despre o femeie de 67 de ani, care suferea de boli cardiovasculare. Numarul deceselor pe județul Bistrița-Nasaud se ridica astfel la 11. „Deces 389 Femeie, 67 ani din județul Bistrița Nasaud.Internata in 03.04.2020…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, in urma cu puțin timp, alte 5 decese survenite din cauza coronavirusului, 20 astazi. Numarul total ajunge la 346 in Romania, respectiv 16 in județul Mureș. Deces 347 Barbat, 57 ani, din județul Valcea.Data internarii: 12.04.2020 in Secția de cardiologie a Spitalul…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat inca 15 decese a unor persoane infectate cu COVID-19. Printre victime se afla și o persoana din județul Salaj, internata la Spitalul Județean de Urgența in coma grad IV. Bilanțul total in Romania este de 306 persoane decedate. Deces 302 Femeie, 59 ani din județul…

- Inca 4 decese cauzate de COVID-19 au fost confirmate, in cursul acestei seri, de catre Grupul de Comunicare Strategica. Astfel bilanțul morților la nivel național a ajuns la 22. 19. Barbat, 56 ani, din judetul Dambovita, hemodializat la un Centru de dializa, internat inițial la Spitalul de Urgența București…