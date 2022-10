Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirma ca prin finalizarea interconectorului Grecia - Bulgaria se asigura diversificarea surselor si a rutelor de aprovizionare si este intarita securitatea energetica. El spune ca Romania capata astfel acces la Conducta Trans-Anatoliana de Gaze Naturale.

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, joi, ca va participa, la Sofia, la inaugurarea interconectorului de gaze dintre Bulgaria si Grecia, mentionand ca, prin acest sistem, Romania va avea asigurate „conectarea” si „coerenta” aprovizionarii cu gaze pe verticala sud-nord.

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a transmis o veste liniștitoare pentru cei care dețin centrale individuale pe gaze.Intr-un interviu la Digi24, Popescu a spus ca a fost eliminat plafonul de consum pentru compensarea facturilor la gaze naturale in cazul celor care folosesc centrale de apartament.…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, recunoaste ca va fi o iarna complicata pentru Europa in privinta alimentarii cu gaze, dar spune ca Romania nu este atat de dependenta de gazul rusesc. In momentul de fata Romania are un stoc de gaze naturale de peste 75,6- si a preconizat ca in luna noiembrie acesta…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Razvan Nicolescu, fost ministru roman al Energiei și una dintre vocile importante din domeniu in Romania, a scris acum cateva zile comisarului european pentru Energie, cerand presiuni de la Bruxelles pentru urgentarea finalizarii acestui proiect care ar aduce in zona noastra…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a participat, joi, la intalnirea de lucru cu prim-ministrul Republicii Elene, Kyriakos Mitsotakis, si ministrul Energiei Kostas Skrekas, in cadrul vizitei oficiale a premierului roman la Atena.