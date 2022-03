Inaugurare: Centru de Screening pentru cancer la IRO

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, a fost inaugurat la Iasi Centru de Screening si Diagnostic in Boli Oncologice din regiunea Moldovei in prezenta ministrului Sanatatii, Alexandru Rafila. "Acest centru, dincolo de un pachet de servicii preventive in domeniul oncologic ofera si alte servicii de sanatate in regim ambulatoriu,…

- Creșa noua, moderna și prietenoasa cu mediul inconjurator, construita la Sebeș de Compania Naționala de Investiții. Cum va arata Compania Naționala de Investiții va construi in municipiul Sebeș o creșa noua, moderna și prietenoasa cu mediul inconjurator, cu o capacitate de 40 de locuri (4 grupe). Cladirea…

- Din motive necunoscute noua, Primaria Constanța a amanat semnificativ, și a ramas indiferenta la restaurarea acestei minunate cladiri de patrimoniu, pe care a avut-o in administrare pana in 2007. In 2019, autoritațile au decis sa inceapa renovarea cladirii. Lucrarile au fost atribuite Ministerului Dezvoltarii…

- Compania Naționala de Investiții a scos la licitație un contract de peste 1,5 milioane de euro pentru realizarea unei baze sportive de tip 1, la Uricani. Contractul are o valoare de 7.037.987 de lei și este finanțat din fonduri bugetare. „Terenul pentru fotbal are dimensiunile suprafeței utile…

- Cu 11,66 milioane de lei, Compania Nationala de Investitii vrea sa deruleze „lucrari de refacere si prevenire dupa calamitati in comuna Comarna". Criteriul de atribuire a contractului este pretul cel mai scazut. Ofertele pot fi depuse pana pe 13 aprilie, iar castigatorul licitatiei urmeaza sa fie desemnat…

- “Kaufland inaugureaza miercuri, 26 ianuarie, un nou magazin in sectorul 4 al Capitalei. Astfel, compania ajunge la o retea de 148 de magazine in Romania, dintre care 18 sunt in Bucuresti”, anunta compania. Prin deschiderea noului magazin, Kaufland creeaza inca 100 de locuri de munca noi. Hipermarketul…

- REȘIȚA – Aceasta se va construi in Govandari, dupa un proiect tip, de dimensiuni reduse, cu o valoare estimata de 8,4 milioane de lei, fara TVA. Și va gazdui in total 40 de copii, in patru grupe! Compania Naționala de Investiții a scos la licitație proiectarea, faza de adaptare la amplasament, execuția…

- REȘIȚA – Preturile variaza in funcție de locație, suprafața, confort și alte asemenea aspecte! La inceputul anului 2022, a fost inregistrata o creștere a pretențiilor vanzatorilor de imobile din intreaga țara. Conform informațiilor de specialitate din domeniul pieței imobiliare, prețul mediu, solicitat…