Stiri pe aceeasi tema

- Olanda va inchide granitele pentru toti cetatenii din afara UE, a anuntat marti premierul olandez Mark Rutte pentru postul de televiziune NOS dupa un summit prin videoconferinta cu alti lideri ai Uniunii Europene, pe fondul pandemiei de coronavirus, relateaza Reuters. Ministerul de Externe i-a sfatuit…

- Ministerul de Externe a confirmat, citand surse oficiale italiene, ca un cetațean roman, infectat cu coronavirus a decedat in Italia. Potrivit unui mesaj transmis de DSP Alba, MAE face urmatoarele precizari: In contextul informațiilor din mass-media care menționeaza decesul, in Republica Italiana, a…

- Doi studenti iranieni infectati cu noul coronavirus Covid-19 au fost expulzati din Ungaria si Uniunea Europeana pentru nerespectarea ordinului de carantina spitaliceasca, a anuntat vineri Ministerul de Interne, citat de France Presse. "Cei doi cetateni iranieni cu statut de student in…

- Ministrul sanatatii din Slovenia, Ales Sabeder, a interzis toate evenimentele publice desfasurate in spatii inchise cu peste 500 de participanti din cauza epidemiei de coronavirus, a anuntat sambata seara intr-un comunicat institutia de resort.Interdictia ramane in vigoare cata vreme exista pericolul…

- Inca trei cazuri noi de infectare cu noul tip de coronavirus au fost confirmate astazi in Romania, pana la aceasta ora, totalul fiind de 12 persoane bolnave, anunța Ministerul de Externe de la București.

- Ministerul de Externe a anuntat, astazi, intr-un comunicat de presa, ca trei romani din Italia au fost infectati cu coronavirus. Acestia locuiesc in Treviso, Lombardia si Bologna. "In continuarea...

- Un roman de pe nava de croaziera aflata in carantina in Japonia are coronavirus, a anuntat Ministerul roman de Externe, potrivit digi24.ro. Este vorba despre un roman aflat la bordul navelor de croaziera Diamond Princess si Westerdam.Ambasada Romaniei la Tokyo a fost notificata de catre Ministerul de…

- Ambasadorul Marii Britanii la Teheran, Rob Macaire, a plecat din Iran și se va intoarce la Londra pentru a purta discuții in urma reținerii sale in timpul protestelor iraniene, relateaza site-ul cotidianlui The Independent, potrivit Mediafax.Intoarcerea ambasadorului la Londra are loc dupa…