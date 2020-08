Stiri pe aceeasi tema

- Hidroelectrica vrea sa cumpere pana la 10.000 de teste PCR pentru angajatii sai. Compania va plati peste 3,2 milioane de lei pentru achizitie, anunța MEDIAFAX.Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie din Romania, vrea sa cumpere pana la 10.000 de teste real time-PCR pentru toti angajatii…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat luni 89 de milioane de lei de la banci printr-o emisiune de obligatiuni de stat tip benchmark, cu o maturitate reziduala la 170 de luni, la un randament mediu de 4,37% pe an, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR).Valoarea…

- Antonio Conte, antrenorul lui Inter, nu mai reușește sa-și recupereze investiția facuta in perioada cand o manageria pe Chelsea, actele dovedindu-se false, potrivit cotidianului La Verita. Antonio Conte are și motive extraprofesionale de neliniște. Nu doar ca s-a plans pentru ca familia a ramas pe plan…

- Antonio Conte (51 de ani) și Inter au pierdut finala Europa League in fața Sevillei (scor 2-3), iar antrenorul italian spune ca ar pleca de la carma echipei. La finalul partidei, Conte a dezvaluit faptul ca el și fotbaliștii sai vor lua o pauza de cateva zile, inainte de a se intalni cu șefii echipei…

- FC Sevilla si Internazionale Milano se afla la egalitate, scor 2-2, la pauza, in finala Ligii Europa.Pentru Inter au marcat Lukaku '5 (penalti) si Godin '36. Golurile echipei andaluze au fost inscrise de De Jong, in minutele 12 si 33. Vezi golurile AICI .

- Sevilla - Inter, finala Europa League, se joaca in aceasta seara, incepand cu ora 22:00. In semifinale, spaniolii au trecut de Manchester United cu scorul de 2-1, iar italienii au eliminat-o pe Șahtior cu un categoric 5-0. Cei de la Sevilla nu au mai pierdut un meci de pe vreme intalnirilor cu CFR…

- Antrenorul echipei Sevilla FC, Julen Lopetegui, a apreciat "rezistenta" jucatorilor sai in meciul castigat cu Manchester United (2-1), care a adus calificarea formatiei spaniole in finala Europa League, duminica seara la Koln. "A trebuit sa fim capabili sa ne batem pana in ultimul minut. Manchester…

- Golgeterul nerazzurro, Romelu Lukaku, aflat la primul sezon al carierei cu 30 de reușite, are 16 goluri in Europa League, marcand opt meciuri la rand in EL. "O victorie urata, care imi place". Antonio Conte nu e mulțumit de joc, dar Inter e in Final 8, chiar daca Getafe a ratat un penalty, plus alte…