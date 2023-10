Stiri pe aceeasi tema

- Consiliera vestimentara a multor barbați celebri, inainte sa imbrace personalitațile și vedetele din Romania, Adina Buzatu a avut o afacere cu fier vechi. Astazi, populara stilista, al carei nume este sinonim cu eleganța masculina, Adina Buzatu (46 ani) s-a lansat in afaceri vanzand deșeuri de fier…

- Noua sala de sport din Socolul natal al lui Miodrag Belodedici, poarta numele acestuia. Belo, unul dintre cei mai tritrați internaționali romani, doua țari laudandu-i talentul in teren (este caștigator al celor doua cupe continentale, Supercupa Europei in 1987 și Cupa Intercontinentala 1991, caștigate…

- Dupa ce a plecat de la Muzeul Memorial Nicolae Balcescu, Marcel Ciolacu a oprit la un magazin alimentar din Rotarești sa iși cumpere pufuleți. Premierul a stat de vorba cu vanzatoarea și cu localnicii. Ciolacu și-a cumparat doua pungi de pufuleți, de pofta, și a plecat in drum catre Rovinari.Șeful Guvernului…

- Prețul ingrașamintelor chimice va crește odata cu introducerea impozitului de 1% din cifra de afaceri pentru companii, iar fermierii fie vor scumpi produsele, fie vor intra in faliment, a avertizat directorul general al Azomureș, cel mai mare producator de ingrașaminte din Romania. Aceasta deși premierul…

- Alianta pentru Agricultura si Cooperare, formata din principalele organizatii ale agricultorilor din Romania, cere prelungirea interdictiei de import pentru cerealele din Ucraina dupa 15 septembrie, afirmand ca agricultorii au avut doar de pierdut, iar compensatiile financiare au acoperit o foarte mica…

- "Eu sunt pensionar si stiu ce se intampla in tara asta, de 10-15 ani este nenorocirea asta. Tot ce se intampla cu doamna Firea a fost totul calculat dinainte in momentul cand i-a dat ministerul asta (ministerul Familiei - n.r.) se stia deja.Nimic nu e intamplator in momentul cand si-a luat viteza doamna…

- Marcel Ciolacu și-a dorit intotdeauna sa fie precum “baieții mari”, sa scape de rolul de a fi mereu “pe langa” și “la și alții”. Adica, sa stea la masa la care se fac și se desfac jocurile politice, sa le copieze comportamentul … inclusiv modul de exprimare și felul de a se imbraca al celor care cu…

- Comunitatea Declic si Coruptia Ucide organizeaza joi, 13 iulie, un protest in Piata Victoriei, de la ora 19:00, in care solicita demiterea Gabrielei Firea si a lui Marius Budai, dupa scandalul privind azilele groazei."Demisia ministrului Muncii, Marius Budai, nu este suficienta. Gabriela Firea trebuie…