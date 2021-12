Stiri pe aceeasi tema

- Cei 50.000 de euro de la X Factor Romana se duc in Italia. Concurentul Loredanei, Nick Casciaro a cucerit telespectatorii romani cu vocea sa. Aseara a avut loc cea e-a 10-a finala X-Factor. Bryana Holingher, Andrei Duțu, Nick Casciaro și Jomajii au luptat pentru a caștiga trofeul „X Factor” 2021 dar…

- Cristian Bacanu, vicepreședinte al PNL, asociat cu Florin Cițu, critica intr-o postare pe Facebook inlocuirea prefectului PNL de București cu un politician PSD. El susține ca Alexandra Vacaru, actualul prefect al Capitalei, este ”un profesionist”, in timp ce despre Hanzem Kansou (propunerea PSD) spune…

- Miercuri, 8 decembrie, printr-un contract incheiat intre Universitatea din Bucuresti si Congregatio Jesu (n.red. – Congregatia Lui Iisus), Universitatea din Bucuresti a cumparat cu 6,45 milioane de euro imobilul din strada Pitar Mos nr. 7-13, care gazduieste Facultatea de Limbi si Literaturi Straine.

- Preotul si profesorul de teologie Spiridon Candea s-a nascut in 18 iulie 1902, in Bogata Olteana, judetul Brasov. A absolvit Scoala normala „Andrei Saguna” din Sibiu, in 1923, cu Bacalaureatul la Liceul „Gheorghe Lazar” din Sibiu, apoi Academia teologica „Andreiana” (1923-1927). A fost trimis de mitropolitul…

- Postul este oferit de o companie din domeniul real-estate din Germania care cauta un cyber security engineer, un specialist in securitatea datelor si a sistemelor informatice. Job-ul presupune relocare la Berlin. Cel mai interesant job al saptamanii, potrivit bestjobs, a fost scos la concurs de Unicef…

- Universitatea Transilvania din Brașov a acordat cea mai inalta distincție a sa, aceea de Doctor Honoris Causa, Rectorului Profesor universitar Dr. Hab. Viorel BOSTAN, o personalitate de excepție a invațamantului tehnic superior din Republica Moldova, cu o activitate didactica și științifica remarcabila.…

