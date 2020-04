Stiri pe aceeasi tema

- Nici cel mai bun regizor nu era in stare sa puna pe ecrane un film de actiune mai bun decat cel pe care l-au regizat si in care au jucat cateva persoane din Rahova sau Sacele, scrie pe blogul sau de pe adevarul.ro Marius Tudor, consilier in Parlamentul European privind politicile pentru romi.

- Fie ca au fost oficiale sau nu, declarațiile polițiștilor au invadat internetul, dupa incidentele de la Sacele și din București, unde s-au dat adevarate lupte de strada, in ultimele zile. Polițiștii au fost acuzați de unii ca nu au reacționat suficient de hotarat, iar alții au susținut ca oamenii legii…

- Incidentele violente cu poliția din ziua de Paști au un numitor comun, susține sociologul Gelu Duminica. Cauzele sunt mai profunde, iar autoritațile locale nu sunt deloc straine de ele, considera acesta.“Garcini - Sacele, Micro 7 - Hunedoara, Mimiu- Ploiești, Rahova - sectorul 5. In toate aceste comunitați…

- Conflicte violente au avut loc, in weekend, in mai multe localitați din țara. Primele incidente au fost semnalate la Hunedoara și in județul Galați, dar seria evenimentelor a culminat, chiar in duminica Paștelui, cu batai de strada in cartiere din Ploiești, Sacele și București.

- Voluntarii de mediu s-au adunat și au strans zeci de saci cu gunoaie de pe malul lacului Cinciș. Natura este mai mult decat poluata de persoane care nu ințeleg ca locul pet-urilor, plasticurilor sau a altor articole nu este in rauri sau in zonele verzi. Pentru a ajuta lacul Cinciș sa ”respire” o…

- Sfantul Mucenic Codrat a fost nascut in munti, din cauza persecutiilor impotriva crestinilor din secolul al III- lea. Dupa nasterea acestuia, mama sa Rufina, o femeie binecredincioasa, a trecut la cele vesnice. Codrat a fost hranit in chip minunat: un nor ii picura roua in gura. Dupa cum Dumnezeu i-a…

- Pentru saptamana aceasta, va propun spectacolul de teatru „Vești bune. Final” de la Craiova, cartea „Ramai cu mine” a scriitoarei nigeriene Ayọ̀bami Adebayọ̀ și filmul „The Lighthouse” in care Robert Pattinson și Willem Dafoe fac doua roluri foarte bune.Lumea Corporatiștilor și ingerul fugarTEATRU:…