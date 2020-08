Stiri pe aceeasi tema

- Vedem cum spații economice diferite se comporta foarte diferit. Dam la o parte China – acolo nu putem ști ce se intampla decat dupa ce s-a intamplat deja. Dar vedem cum in SUA, spre exemplu, peste 3.500 de mari companii și-au anunțat falimentul, in timp ce analiștii spun ca acesta este abia inceputul.…

- Spania a reactionat vehement, marti, la recomandarile Marii Britanii si Germaniei, care si-au indemnat cetatenii sa evite statiuni estivale spaniole din cauza cresterii numarului infectiilor cu noul coronavirus, anunța MEDIAFAX.In contextul recomandarilor si deciziei Marii Britanii de impunere…

- Guvernul are in pregatire proiectul de ordonanța de urgența pentru munca flexibila. Masurile se vor aplica pe o perioada limitata și incearca sa atenueze efectele crizei economice provocate de pandemia de SARS Cov 2.

- Cea mai mare economie a Europei a depasit cea mai dificila perioada și incepe redresarea, in urma crizei pandemice Economia germana a depasit cea mai dificila perioada a crizei provocate de pandemia cu coronavirus si urmeaza sa se redreseze gradual, a afirmat presedintele Bancii Centrale a Germaniei…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat luni, la Casa Alba, ca reduce la 25.000 numarul soldatilor americani stationati in Germania, acuzand Berlinul ca este "restantier" la platile catre NATO, scrie dpa. "Vom reduce numarul soldatilor la 25.000", a declarat Donald Trump. El a mai spus ca trupele…

- Guvernul austriac a anunțat ca urmeaza sa transforme casa in care s-a nascut Adolf Hitler intr-o secție de poliție și ca proprietatea din Braunau am Inn va fi modificata de arhitecți. Dupa mai multi ani de litigii cu proprietarii cladirii, autoritațile austriece au reușit, in 2016, sa preia casa in…

- Contractia economiei Germaniei din acest an ar putea fi peste asteptarile initiale, a declarat marti ministrul Economiei, Peter Altmaier, transmite Reuters.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 67: Sa ne trezim dracului la realitate! Nu mai vin banii! Cele mai recente…