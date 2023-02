Stiri pe aceeasi tema

- Ziua de 17 februarie, cand are loc deschiderea oficiala a capitalei europene a culturii la Timișoara, va fi marcata de teatrul german printr-o colaborare cu Radio Romania, prin Teatrul Național Radiofonic, care va difuza o premiera absoluta de teatru in concert, un spectacol sonor cu public care va…

- Cu ocazia ZILEI CULTURII NAȚIONALE, Teatrul Național din Timișoara programeaza spectacolul EMINESCU, scenariu de Mihaela Lichiardopol pe texte din poezia, proza și publicistica lui Mihai Eminescu. Spectacolul va avea loc duminica, 15 ianuarie 2023, de la ora 19, in Sala Mare. „Pentru ca toate acestea…

- Trecerea in anul Capitalei Europene a Culturii a strans la Bastionul Maria Theresia peste 70.000 de oameni dornici sa celebreze alaturi de artiști de renume internațional. Pe langa spectacolul complex de lasere, proiecții și artificii, Festival of Lights a adus in zona centrala a orașului instalații…

- O calatorie teatrala in regiunea Banatului de astazi reprezinta premiera la care lucreaza zilele acestea echipa Teatrului Național din Timișoara. Spectacolul „aTMosfera” va avea loc la finalul saptamanii viitoare.

Teatrul National din Timisoara (TNTm) a inceput repetitiile pentru spectacolul inedit ''aTMosfera'', a carui premiera este programata duminica, in Sala 2 a TNTm.

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a intrat in direct la televiziunea naționala din Austria și le-a spus oficialilor ca fac o mare greșeala. ”Guvernul Austriei ar face o greșeala grava daca ar fi singura țara din UE care ar bloca acest pas extrem de important spre integrarea europeana. (...) Sunt…