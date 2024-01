În zilele ploioase, străzile Arinului și Toamnei din Vinerea arată ca după război Mai multe strazi din Vinerea au fost reabilitate, insa nu și strazile Arinului și Toamnei, care au ramas pline de gropi și de noroi, iar dupa fiecare ploaie mai serioasa arata ca „dupa razboi”. Un cititor al cugirinfo.ro a trimis pe adresa redacției cateva imagini in care prezinta cele doua strazi. Dupa cum se poate […] The post In zilele ploioase, strazile Arinului și Toamnei din Vinerea arata ca dupa razboi first appeared on cele mai noi stiri si informatii din cugir . Citeste articolul mai departe pe cugirinfo.ro…

Sursa articol si foto: cugirinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- FOTO ȘTIREA TA | Doua strazi din Vinerea, „ca dupa razboi”: Gropile uriașe ingreuneaza deplasarea pietonilor in zilele ploioase FOTO ȘTIREA TA | Doua strazi din Vinerea, „ca dupa razboi”: Gropile uriașe ingreuneaza deplasarea pietonilor in zilele ploioase Mai multe strazi din localitatea Vinerea, de…

- Proiectul de modernizare a bulevardelor intre Gara CFR si statiunea Mamaia include si asfaltarea intrarilor pe strazile adiacente. Zilele trecute au fost asfaltate intrarile pe strazile din zona Casei de Cultura, iar astazi, in a doua parte a zilei, se va turna covorul asfaltic la intrarea pe strada…

- Alarma a fost data de locatarii care au inceput sa se simta rau. Strazile s-au umplut cu ambulanțe și mașini de pompieri, iar peste 45 de persoane au fost evacuate de urgența. "S-au constatat depasiri ale valorilor normale pentru monoxidul de carbon. Cele mai mari depasiri ale valorilor s-au inregistrat…

- Ciclonul mediteranean Bettina a adus ninsorile si vintul puternic in sud-estul Europei. In Republica Moldova, ninsorile si vijelia au afectat mai mult centrul si sudul pe 26 noiembrie, iar Codul Galben de vint puternic (15-20 m/s) a fost prelungit si pentru ziua de luni, 27 noiembrie, transmite Noi.md…

- INTALNIRE…Zilele trecute, reprezentanti ai institutiilor responsabile cu bunul mers al agriculturii judetului si-au dat intalnire pentru a discuta despre importanta si rolul agriculturii ecologice. La aceasta actiune au fost invitati si au participat producatori si procesatori inregistrati in agricultura…

- Primarul Emil Boc este fericit ca o singura Asociere de firme a depus o oferta pentru Centura Metropolitana a Clujului. Ciudat este ca termenul a fost prelungit, dupa ce chiar primarul spunea ca este un interes ridicat pentru acest proiect. Se pare ca interesul ridicat a fost numai in declarațiile publice. ”Veste…

- Partida dintre Bulgaria și Ungaria, desfașurata in cea de-a noua runda a grupei G din preliminariile EURO 2024, a fost marcata de evenimente violente pe strazile din Sofia.Suporterii bulgari au declarat intenția de a organiza proteste impotriva conducerii Federației in timpul meciului cu Ungaria.…

- Din luna noiembrie, operatorul RER Vest – RETIM va modifica zilele de colectare in comunele Blandiana, Calnic și Pianu. In comuna Blandiana, ziua de colectare a deșeurilor reziduale, care se depoziteaza in pubela neagra, va fi VINERI, incepand cu data de 3 noiembrie. Deșeurile reziduale se ridica in…