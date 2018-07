Stiri pe aceeasi tema

- Artista spune ca micuța iși joaca foarte bine rolurile, la doar 5 ani. Diana Bisinicu iși vede fiica actrița, iar pe viitor iși dorește sa scoata o piesa impreuna cu copila sa. Pe zi ce trece, cantareața este tot mai uimita de fiica sa. Diana Bisinicu iși vede fiica actrița tocmai pentru ca micuța de…

- Cleopatra Stratan (15 ani), care cunostea celebritatea in urma cu 12 ani, cu piesa „Ghita“, a lansat saptamana trecuta piesa «Te las cu inima», reintrand in atentia publicului. Adolescenta, care acum locuieste la Chisinau, a marturisit ca planuieste sa se intoarca la Bucuresti cu familia, pentru a incepe…

- Ediția 2018 a celui mai important Concurs Muzical European are loc in Portugalia. Romania participa din nou, reprezentata de trupa The Humans cu piesa Goodbye. Semifinala va avea loc pe 10 mai, de la ora 22:00. Conform infograficului Betano, Romania nu a fost niciodata eliminata in semifinale! The Humans,…

- Spectacolul-serata, o noua tendința in lumea spectacolelor Balerini romani, japonezi și spanioli danseaza, la „Casa de Cultura a Sindicatelor” din Constanta, cele mai faimoase pasaje din repertoriul international Doi balerini spanioli danseaza pe muzica Mariei Tanase Grupurile de turiști de pe Litoral,…

- Razboinica Simona Halep. ”Dispari din calea mea!”. Simona Halep se pregatește la Madrid pentru turneul din capitala Spaniei care va debuta saptamana viitoare. La antrenamentul de miercuri, Simona Halep a venit echipata ca o veritabila razboinica, purtand un tricou pe care avea inscripționat mesajul:…

- Inca un nume mare din muzica romaneasca și-a confirmat prezența la cel mai mare eveniment al anului,Forza ZU 2018, pe 26 mai, la Iași. Este vorba despre Adda, artista care va fi prezenta pe scena Forza zu pentru al șaselea an consecutiv.

- O contabila-sefa de la o firma din Constanta, Ionela Velniceriu, a castigat, joi, la Expozitia Internationala GastroPan de la Targu Mures, concursul de "Creatie artistica din pasta de zahar", cu o compozitie intitulata "Paparude". La aceasta categorie concurentii au prezentat piese artistice…