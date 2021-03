Directorul SRI, Eduard Hellvig, a declarat ca Serviciul a predat in ultimii ani catre CNSAS peste un milion de unitati de arhiva din Fondul Informativ, din Fondul de Retea, cel Documentar, de Corespondenta, casete audio, video sau benzi de magnetofon, aflate in custodia institutiei,potrivit Agerpres. Eduard Hellvig a participat luni la deschiderea unui curs in cadrul Academiei Nationale de Informatii „Mihai Viteazul”, destinat ofiterilor SRI, care are ca tema problematica aparitiei si evolutiei regimurilor politice totalitare. In discursul tinut cu aceasta ocazie, Hellvig a afirmat ca violenta…