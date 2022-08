Stiri pe aceeasi tema

- O noua generatie de vaccin impotriva COVID-19 de la Moderna, care tinteste atat varianta Omicron, cat si tulpina originala a coronavirusului, si care ar putea fi administrata doar o data pe an, a fost aprobata pentru utilizare la adulti in Marea Britanie.

- Conform ultimelor date, in Romania, in toamna, ar urma sa fie pus in circulatie un ser Pfizer imbunatatit care sa protejeze si impotriva celor mai noi forme de virus Valul 6 de Covid 19 nu a mai afectat atat de tare libera circulatie a populatiei si accesul in diverse spatii publice. De altfel, protejarea…

- Numarul cazurilor zilnice de infectare cu virusul SARS-CoV-2 este in ușoara creștere, in țara noastra. De altfel, valul 7 al pandemiei de coronavirus, in Romania, nu este exclus de autoritați, iar ministrul Sanatații anunța o noua varianta de vaccin impotriva Covid-19. Iata cand ar putea sa fie administrata…

- Campanie de imunizare impotriva COVID-19 din toamna Sursa foto: prefectul Jud. Cluj, Mircea Abrudean. RADIO ROMÂNIA ACTUALITAȚI - Autoritațile lucreaza la legislația necesara pentru deschiderea de centre de vaccinare anti-COVID în unitați sanitare. Aceasta este o masura…

- Al șaselea val al pandemiei de Covid-19, care incepe sa-și faca simțita prezența și in Romania, va avea un varf undeva in luna august, insa autoritațile dau asigurari ca nu vor mai exista restricții de severitatea unui lockdown, deși subvarianta BA.5 a Omicron, care circula in prezent, este mult mai…

- Anuntul a fost facut joi de cercetatorul Octavian Jurma, intr-o postare pe Facebook, dupa al treilea bilant COVID , care indica aproape 4.000 de cazuri noi. „Al treilea raport zilnic ofera deja un pattern familiar raportarilor din Romania, cu varful saptamanal marti si valori in jurul mediei saptamanale…

- Ministrul sanatații, Alexandru Rafila, anunțat, luni seara, la TVR INFO, ca vor fi reluate masurile din valul cinci al pandemiei de COVID-19, insistand ca nu dorește impunerea unor restricții chiar daca trendul ascendent pe care se afla Romania va continua. „In alte țari exista prevederi care impun…