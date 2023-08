Producatorul de panificatie Pambac Bacau, controlat de afaceristul Eusebiu Gutu, a raportat pentru 2022 o cifra de afaceri de aproximativ 314,5 mil. lei (63,8 mil. euro), in crestere cu 19,5% fata de anul anterior, cand compania a avut afaceri de peste 263 mil. lei (53,4 mil. euro), potrivit calculelor ZF facute pe baza datelor de […] Articolul In timp ce Eusebiu Guțu, patronul Pambac Bacau, se umple de bani, Hotelul Moldova ramane o ruina a fost publicat in Ziarul de Bacau .