- O lege intrata in vigoare in data de 2 mai 2021 prevede ca, in contextul pandemiei de COVID-19, atat procesele civile, cat si cele penale sa poata sa se desfasoare online. In procesele civile – cand este posibil, cu acordul parților, instanțele pot hotari ca ședințele de judecata sa se desfașoare fara…

- ACȚIUNI PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA EFECTELOR PANDEMIEI DE COVID-19 In perioada 23-25 aprilie a.c., polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Gugești au continuat acțiunile de verificare a modului in care sunt respectate prevederile Legii nr. 55 din 2020, privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea…

- Guvernul urmeaza sa adopte, miercuri, proiectul de lege care prevede sanctiunea complementara a suspendarii activitatii pentru operatorii economici care nu respecta masurile de prevenire si combatere a raspandirii virusului SARS-CoV-2. Totodata, prin proiectul de lege se stabileste ca plangerea impotriva…

- In ultimele 24 de ore, in urma activitatilor desfasurate, pe raza intregului județ, structurile cu atributii in domeniu au legitimat 494 persoane, fiind verificate 113 mijloace de transport persoane și 98 societați comerciale. Pentru abaterile constatate, polițiștii au aplicat 96 sanctiuni contraventionale,…

- Amenzi in valoare de 3.000 de lei pentru incalcarea masurilor impuse prin Legea 55 2020, pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID 19.Politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta s au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca, in apropierea Spitalului Clinic Judetean Constanta,…

- Asociația Școlilor Particulare solicita premierului Florin Cîțu și ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, organizarea unei dezbateri pe tema proiectului privind suspendarea facilitații privind cei 1.500 lei pentru creșe sau gradinițe. De asemenea, precizeaza ca autoritatea publica în…