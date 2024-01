Stiri pe aceeasi tema

- Situatia umanitara din Fasia Gaza este „de nedescris” si distribuirea ajutorului se confrunta cu obstacole „aproape insurmontabile”, a denuntat miercuri directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), dupa luni de bombardamente ale armatei israeliene, informeaza AFP, citata de Agerpres.

- Armata israeliana desfașoara o ampla ofensiva atat in sudul cat și in nordul enclavei Un responsabil al Organizației Mondiale a Sanatații in Gaza a declarat marți ca situația in Fașia Gaza „se agraveaza de la o ora la alta”, ca urmare a intensificarii bombardamentelor israeliene indeosebi in sudul enclavei,…

- O angajata a Organizatiei Mondiale a Sanatatii, bebelusul ei de 6 luni, sotul si doi frati au fost ucisi in luptele din Fasia Gaza, a scris seful OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, marti seara, pe platforma X, potrivit AFP.

- Un copil este ucis, in medie, la fiecare 10 minute in Fașia Gaza, a declarat vineri (10 noiembrie) directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in fața Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, avertizand: “Nicaieri și nimeni nu este in siguranța”. El a declarat…

- Un copil este ucis la fiecare 10 minute in Gaza, a declarat directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in fața Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite. „Nimeni nu este in siguranța", a adaugat acesta.Tedros Adhanom Ghebreyesus a spus ca jumatate…

- Sute de raniți din Fașia Gaza, relateaza publicația DohaNews din Qatar, sunt supuși unor intervenții chirurgicale fara anestezie din cauza lipsei acute de medicamente, potrivit dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații.

- Tariq Jasarevic, purtator de cuvant al Organizației Mondiale a Sanatații, a declarat ca spitalele din Gaza sunt supraaglomerate, morgile sunt deja pline și cadavrele sunt depuse in camione frigorifice. ”Spitalele primesc nu numar mare de pacienți, care, uneori, stau pe holuri, nu sunt paturi suficiente,…

- Soarta multor civili din Fașia Gaza depinde de consimțamantul Israelului de a permite intrarea camioanelor cu ajutoare din Egipt. Oamenii din Fașia Gaza au nevoie disperata de ajutor, insista din nou secretarul general al ONU. Acesta a cerut un armistițiu imediat pentru a permite ca acest ajutor sa…