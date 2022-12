Stiri pe aceeasi tema

- Traversam un context global important, in care evolutia tehnologica vine in sprijinul stoparii fenomenului, greu de controlat, al agresarii a mediului inconjurator. Poluarea mediului se produce pe diferite paliere, incluzand deversarea deseurilor menajere si de consum industrial, in mediile naturale.…

- In aceasta perioada, specialisti ai Sistemului de Gospodarire a Apelor Bistrita-Nasaud au participat la intalnirile de lucru cu reprezentantii autoritatilor publice locale. In cadrul dezbaterilor, au fost clarificate aspectele prevazute in HG 714/2022 cu privire la sistemele individuale adecvate de…

- In spitalele din Maramureș, dar și in stațiile de carburanți, au fost facute o serie de controale de catre inspectorii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Maramureș, iar acolo unde au fost constatate deficiențe acestea au fost sancționate, potrivit prevederilor legale. Știm ca in spitale…

- ”Cei mai mulți romani din mediul rural depind de lemnul de foc pentru asigura incalzirea pe timpul iernii. Cu toate acestea, ministrul Mediului s-a grabit sa plafoneze prețul acestui tip de combustibil, fara a aplica, totuși, o compensare.”, susține senatorul PSD Alfred Laurențiu. Fii la curent…

- Studiu Genesis Property Reducerea impactului asupra mediului inconjurator devine o preocupare tot mai importanta pentru angajații romani, in contextul preocuparilor legate de schimbarile climatice, iar așteptarile privind masurile „verzi” cresc. Astfel, angajați considera ca masurile de protecție a…

- Reducerea impactului asupra mediului inconjurator devine o preocupare tot mai importanta pentru angajații romani, in contextul preocuparilor legate de schimbarile climatice, iar așteptarile privind masurile „verzi” cresc. Astfel, angajați considera ca masurile de protecție a mediului din cladirile și…

- Sute de animale au fost salvate la Centrul pentru Reabilitarea Faunei Salbatice, de langa Focșani, de primul ONG autorizat care protejeaza mediul și fauna - Asociația pentru Conservarea Diversitații Biologice.

- Ionuț Stroe, purtatorul de cuvant al PNL, a declarat, luni, ca prezidentiabilul PNL in momentul de fața este Nicolae Ciuca. Stroe a declarat pentru ProfitNews ca este principala opțiune a partidului și ca este convins ca va duce PNL la peste 30 de procente, potrivit News . „Nu trebuie sa ne ascundem,…