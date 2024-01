Consiliul superior de medicina legala (CSML) explica, intr-un material publicat pe pagina web a acestui for, care sunt motivele pentru care in urma testarilor ptivind prezenta sau absenta substantelor psihoactive in cazul soferilor exista diferente intre rezultatele negative oferite de sistemul toxicologic medico-legal si cele obtinute la testarea de catre organele de politie. Aceste diferente se justifica, printre altele, prin faptul ca testele rapide utilizate in cadrul Politiei Romane sunt teste rapide de screening sau de orientare si nu sunt teste de diagnostic sau de certitudine, asa cum…