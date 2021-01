2020 a fost un an mai slab pentru caștigurile din tenis ale Simonei Halep, cu doua milioane de euro incasați, dar in 2021 se estimeaza renașterea activitații sportive, chiar daca nu din primele luni. In toata cariera ei remarcabila, campioana a caștigat 32 de milioane de euro din tenis. In Top 300 Capital, ea și-a consolidat locul 5 in clasamentul averilor celor mai bogate femei din Romania, insa ierarhia tradeaza o imparțire frapant inegala intre sexe. Caștigatoare in cariera sa a turneului de la Roland Garros, dar și de la Wimbledon, Simona a reușit ca la finalul lui 2020 sa-și consolideze poziția…