În România: 474 cadre medicale infectate cu coronavirus Autoritațile anunța ca, la nivel național, sunt 474 cadre medicale infectate cu COVID-19. Conform raportarilor primite de INSP din teritoriu: Județ cazuri Alba total 2 Arad total 24 București total 65 Bistrița Nasaud total 3 Botosani total 1 Cluj total 3 Constanța total 1 Covasna total 8 Dambovița total 1 Galați total 7 Hunedoara total […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

- Un numar de 474 de cadre medicale erau infectate, vineri, la ora 12,00, cu noul coronavirus la nivelul tarii, informeaza Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Repartitia pe judete se prezinta astfel: Alba - 2, Arad - 24, Bucuresti - 65, Bistrita Nasaud - 3, Botosani - 1, Cluj - 3, Constanta - 1, Covasna…

- A fost facuta publica lista județelor care au spitale cu personal medical infectat cu noul coronavirus in Eveniment / on 30/03/2020 at 15:37 / 285 de cadre medicale care activeaza in spitale din București și alte 12 județe ale țarii sunt infectate cu noul coronavirus, potrivit raportarilor Institutului…

- 285 cadre medicale din Romani, infectate cu noul coronavirus. Vezi in ce județe. Conform raportarilor catre INSP din teritoriu, in prezent, in țara noastra au fost inregistrate un numar 285 cadre medicale infectate cu noul coronavirus, dupa cum urmeaza: 91 medici, 90 asistenți medicali, 26 infirmiere,…

- Dintre aceștia, mai mult de jumatatesunt din Suceava.Conform Grupului de ComunicareStrategica, de la debutul virusului in țara noastra, au fost infectați 91 de medici,90 de asistenți medicali, 26 de infirmiere, opt ingrijitoare și 70 de persoanedin cadrul personalului auxiliar:Suceava: 181 (43 de medici,…