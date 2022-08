În redacţia „Timpul”-ui In redactie era mai intai o sala lunga plina de pupitre, cu podelele de lemn zdrentuite, probabil de la invatamantul politic de pe vremuri (nu erau zdrentuite de la lectiile politice, as fi vrut eu, ci de la pupitre). Noi foloseam pupitrele doar ca sa discutam cu vreun cititor al revistei, cand aveam de citit sau de corectat vreun material sau cand aveam un schimb de intimitati sau palavre cu cineva din redactie, din familie, cu vreo gagica, cu vreun idiot de cititor sau dracu mai stie cu cine. Dupa aceasta sala, pe o latura, erau trei sau patru incaperi, nu mai stiu, cu secretariatul, o salita… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

