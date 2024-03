Stiri pe aceeasi tema

- Se vorbește de ceva timp, la nivel global, de un duo puternic – Inteligența Artificiala (IA) și energia. Și nu este deloc surprinzator faptul ca sectorul energetic iși canalizeaza eforturile pentru a exploata potențialul IA, in scopul de a amplifica eficiența și de a stimula inovația. Tehnologia se…

- Peleții reprezinta o soluție inovatoare și eficienta in domeniul combustibililor din resurse regenerabile, avand un impact semnificativ asupra eficienței energetice și a sustenabilitații mediului.

- Nu exista regim de slabit care sa fie eficient in procent de 100% din start. De ce? Pentru ca un asemenea regim – in esența o dieta -, se bazeaza in mare parte pe obiceiurile și stilul de viața al persoanei care il urmeaza.Pe scurt, poate chiar peste 50% din eficiența unui regim de slabit este responsabilitatea…

- Primele troleibuze Solaris, din cele 100 achiziționate de Primaria Municipiului București, intra in circulație pe strazile Capitalei. De astazi, Capitala de un transport public mai modern, odata cu intrarea in circulație a primelor șase troleibuze Solaris din lotul de 100 achiziționate de Primaria Municipiului…

- Hypercharge este o tehnologie de incarcare rapida revoluționara ce se regasește pe noul Redmi Note 13 Pro+ 5G. Aceasta tehnologie permite incarcarea bateriilor smartphone-urilor la viteze uimitoare, reducand semnificativ timpul petrecut la priza.Iata cateva dintre beneficiile principale ale utilizarii…

- Sa scapi rapid de paianjeni poate fi deranjant, mai ales daca iți este frica sa te apropii de astfel de insecte care, pentru unii, sunt infioratoare. Ce planta ii ține departe de locuința ta. Soluția eficienta pe care trebuie sa o ai in vedere.

- Intr-o lume in continua schimbare, unde sustenabilitatea și economia sunt esențiale, dezmembrarile auto reprezinta o soluție inteligenta și responsabila. Lux Dezmembrari, un lider recunoscut in domeniul dezmembrarilor auto, ofera o alternativa accesibila

- Conținut oferit de: Partener extern. Te-ai saturat de grija și neplacerile eliminarii parului nedorit de pe corpul tau? Soluția este aici! Epilarea definitiva cu laser este cea mai eficienta metoda de a obține o piele perfect neteda și catifelata. Citește acest articol pentru ca vom explora beneficiile…