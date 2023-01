Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a multumit Argentinei si Frantei pentru "jocul stralucitor" etalat in finala Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, salutand in acelasi timp victoria "meritata" a elevilor selectionerului Lionel Scaloni, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- „Cel mai bine ar fi ca britanicii sa lase in sfarsit libere Insulele Malvine si sa le restituie argentinienilor. Insulele Falkland nu sunt ale Marii Britanii, ci ale Argentinei. Si felicit selectionata Argentinei pentru victoria meritata la fotbal. La fel sa reuseasca si in politica externa”, a scris…

- Vladimir Putin va organiza o intalnire operationala cu membrii permanenti ai Consiliului de Securitate, saptamana viitoare, a declarat duminica purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru agentia de presa rusa TASS . ”Da. Exista astfel de planuri. Vorbim despre o intalnire operationala…

- Comandanti militari rusi de rang inalt au discutat recent despre momentul și felul in care Moscova ar putea folosi armament nuclear tactic in Ucraina, ceea ce a alimentat cresterea ingrijorarii la Washington si in capitalele țarilor aliate, scrie miercuri The New York Times (NYT), potrivit Agerpres…

- In contextul in care zeci de soldati proaspat mobilizati au fost ucisi si trupe pregatesc terenul pentru o retragere din Herson, oras-cheie in sudul Ucrainei, Kremlinul a dezvaluit ca spera acum sa dea un suflu nou razboiului sau, facandu-i pe rusii obisnuiti sa il simta cat mai mult posibil, comenteaza…

- Ancoarea iahtului de lux Nord in portul Victoria din Hong Kong a starnit critici din partea Departamentului de Stat al SUA, care a pus sub semnul intrebarii „transparența” centrului financiar, scrie CNN . Nava nu a fost rechiziționata și a plecat spre Africa de Sud. Alexei Mordașov, 56 de ani, miliardar…

- Intr-un interviu pentru agenția de presa UNIAN de la Kiev, politologul ucrainean Oleg Soskin, directorul Institutului de Transformare a Societații, spune ca Putin ar putea sa atace și alte state europene in perioada urmatoare. In același interviu, Soskin crede ca soarta Ucrainei ar putea fi influențata…

- Michael McFaul, fostul ambasador al SUA in Rusia, in perioada2012-2016, prezinta un scenariu ce pare neverosimil in cazul urmatoarelor acțiuni ale președintelui rus Vladimir Putin in cazul escaladarii razboiului din Ucraina.Diplomatul american susține ca Putin va recurge la atacul nuclear pentru a se…