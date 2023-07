În primele șase luni ale anului, 5,5 milioane de turiști străini au ajuns în Antalya cu avionul Numarul turiștilor straini care au ajuns cu avionul in Antalya a ajuns la 5.523.624 in prima jumatate a anului. Rusia, Germania și Anglia au fost țarile care au trimis cei mai mulți turiști, relateaza Haberler citat de Rador. In primele șase luni ale anului, peste 5,5 milioane de turiști straini au ajuns in Antalya cu avionul. Potrivit datelor Direcției pentru Cultura și Turism din Antalya, creșterea fața de aceeași perioada a anului anterior a fost de 29%. CITESTE SI 23% dintre companiile straine din zona Torino sunt romanești 09:16 1 Cercetatorii sunt uimiți de o descoperire neobișnuita… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

