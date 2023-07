Stiri pe aceeasi tema

- Consumul excesiv de alcool dauneaza grav sanatații. Asta o știe toata lumea. Medicii spun, insa, ca exista o cantitate de alcool acceptata de corpul uman și care poate chiar avea efecte benefice asupra sanatații. Tot ceea ce se consuma in plus devine nociv.

- ”Doctorii juniori” – un statut apropiat stagiarilor – isi multiplica grevele de cateva luni, antrenand amanarea multor programari medicale neurgente. Ultima lor mobilizare a avit loc la jumatatea lui iunie. Incepand de la 13 iulie, la ora locala 7.00 (9.00, ora Romaniei), ei intra din nou in greva –…

- Deși s-au vehiculat multe nume, ba chiar și Klau Iohannis a fost menționat, noul șef al NATO pare sa fie ministrul britanic al apararii, Ben Wallace, daca ar fi luate in considerare ultimele declarații ale președintelui SUA. Presedintele american, Joe Biden, a declarat joi la Washington ca va trebui…

- Ministrul Educației a anunțat ca probele de competența de la Bacalaureat, care ar trebui sa inceapa luni, ar putea fi suspendate și echivalate cu notele obținute de elevii de clasa a XII-a in timpul liceului. Putem echivala probele de competențe cu notele de pe parcursul liceului”, masura aplicata de…

- Ministrul sanatatii nu crede ca in sistemul medical se va ajunge la greva generala, in pofida declansarii protestelor si in acest domeniu de activitate din cauza mai multor nemultumiri legate tot de salarii si sporuri. Alexandru Rafila a precizat astazi ca a avut intalniri repetate cu reprezentantii…

- Ministrul britanic al sanatații, Steve Barclay, a declarat duminica ca guvernul nu va negocia cu sindicatul asistentelor medicale in privința salariilor, in contextul in care amenința cu noi greve, potrivit Reuters.Oferta guvernului, care include o plata unica echivalenta cu 2% din salarii in exercițiul…

- Ministrul australian al Sanatații a anunțat masuri stricte pentru limitarea vapotajului, acuzand industria tutunului ca vrea sa transforme actualii adolescenți in viitoarea generație dependenta de nicotina, transmite Euronews. Prezentata ca fiind cea mai mare reforma impotriva fumatului din Australia,…

- Noul contract cadru, aflat in dezbatere publica, prevede ca, in scop preventiv, pacientul sa poata face analize medicale chiar daca a fost depașit plafonul. ”Exista in noul contract cadru o prevedere privitoare la analizele care sunt efectuate in scop preventiv – pentru ca ne dorim sa avem o depistare…