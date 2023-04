În premieră, medicii bihoreni au extirpat o tumoră cerebrală cu pacientul treaz Medicii de la Spitalul Clinic Județean de Urgența (SCJU) Bihor au indepartat o tumora cerebrala cu ajutorul microscopului, utilizand in premiera tehnica de anestezie numita ”asleep-awake-asleep”, respectiv adormit-treaz-adormit. Pacientul (66 de ani) avea o tumora cerebrala de circa 2 centimetri la nivelul lobului temporal stang. Intervenția chirurgicala a durat patru ore, pacientul fiind in prezent in stare stabila. „Așadar, la inceputul intervenției, pacientul a fost adormit, iar dupa efectuarea procedurii pana la nivelul durei mate, pacientul a fost trezit. Echipa a inceput astfel partea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

