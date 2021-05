Stiri pe aceeasi tema

- Oficiali din sanatate din Fasia Gaza au transmis marti ca nu au informatii ca ar exista palestinieni ucisi in cursul noptii de luni spre marti in atacurile israeliene in desfasurare asupra enclavei, in prima aparenta scadere a numarului de victime de la izbucnirea violentelor la 10 mai. Intensitatea…

- Organizatia pentru Cooperare Islamica a cerut, duminica, oprirea imediata a ceea ce a descris ca fiind atacurile barbare ale Israelului in Gaza, acuzand ca au loc ”crime sistematice” impotriva palestinienilor, in ostilitatile care dureaza de sapte zile, transmite Reuters. Declaratia organizatiei…

- Armata israeliana a efectuat zeci de atacuri in Fasia Gaza in noaptea de duminica spre luni, unde gruparile armate au continuat sa lanseze rachete asupra Israelului, informeaza AFP preluat de agerpres. In cateva minute, fortele aeriene israeliene au efectuat zeci de atacuri,…

- Premierul in exercitiu al Israelului, Benjamin Netanyahu, afirma ca operatiunile militare impotriva grupurilor islamiste din Fasia Gaza vor continua, in contextul atacurilor cu racheta lansate de pe acest...

- Israelul a cerut joi Consiliului de Securitate si secretarului general al ONU, Antonio Guterres, "sa condamne fara echivoc atacurile la intamplare" venite dinspre Gaza, intr-o scrisoare publicata la o zi dupa ce palestinienii au solicitat la randul lor printr-o scrisoare incetarea atacurilor israeliene,…

- O cladire cu zece etaje din orașul Gaza a fost pulverizata miercuri de atacurile israeliene, a declarat un jurnalist AFP.Turnul Al-Shorouk, care adapostea birourile postului de televiziune palestinian Al-Aqsa, este a treia cladire majora din Fâșia Gaza care a fost distrusa de la escaladarea…

- Militantii palestinieni din Fasia Gaza au lansat luni rachete catre sudul Israelului si zona Ierusalimului, punandu-si in practica amenintarile conform carora vor pedepsi Israelul pentru confruntarile violente dintre palestinieni si politistii israelieni la Ierusalim, transmite Reuters. Potrivit Ministerului…