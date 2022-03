Stiri pe aceeasi tema

- Programarile pentru eliberarea pasapoartelor au fost sistate in judet, in conditiile in care acestea au ajuns deja la sfarsitul lunii iunie, astfel ca persoanele care nu identifica locuri disponibile pentru perioada dorita sunt indrumate sa se adreseze serviciilor similare din judetele limitrofe.…

- Prefectura Prahova a anunțat, marți, ca programul cu publicul al Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte Prahova a fost prelungit, ca urmare a numarului mare de cereri. Programarile au ajuns la sfarsitul lunii iunie. Astfel, potrivit Prefecturii Prahova, programul cu publicul al Serviciului Public…

- Numarul de cereri pentru eliberarea pasapoartelor, la nivelul tarii, a inregistrat in perioada 1 – 8 martie, o crestere cu 417% fata de perioada similara a anului trecut, a informat, miercuri, Ministerul Afacerilor Interne. Comparativ cu perioada 1 – 8 februarie, numarul cererilor de eliberarea a documentului…

- In prezent se pot face programari doar incepand cu… 11 mai N. Dumitrescu Relaxarea masurilor restrictive impuse de pandemie, precum și apropierea Sarbatorilor Pascale și a vacanțelor elevilor au facut ca, inclusiv la nivelul județului Prahova, sa se inregistreze un numar foarte mare de solicitari de…

- La nivelul Serviciului Public Comunitar de Pasapoarte Tulcea fata de perioada similara a anului 2019 an de referinta inainte de perioada de pandemie , s a dublat numarul solicitarilor de eliberare a pasapoartelor, printre factorii determinanti situandu se si mediatizarea relaxarii masurilor restrictive…

- Numarul celor care isi fac pasapoarte s-a triplat in Prahova Fața de perioada anterioara, la nivelul Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte Prahova a fost inregistrata o triplare a numarului de solicitari de eliberare a pașapoartelor. Printre factorii determinanți se pot enumera si mediatizarea…

- In București, cerile au crescut de aproape 60% din 24 februarie, ziua in care Rusia a atacat Ucraina, potrivit datelor obținute de Libertatea. Situația este insa similara și pentru mai multe județe, scrie presa locala.„Pe data de 23 februarie, am inregistrat 1.500 de cereri pentru eliberarea pașapoartelor,…

- In 2021, s-au inregistrat 30.472 de cereri de cereri The post In 2021, s-au inregistrat 30.472 de cereri de cereri pentru eliberarea pașapoartelor la Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte Dambovița first appeared on Partener TV .