În Prahova, nu la toate primăriile din județ este echipă completă! • Pentru al doilea mandat consecutiv, la Jugureni niciun ales local nu-și asuma funcția de viceprimar N. Dumitrescu Au trecut trei luni de la alegerile locale, dar la nivelul județului Prahova mai sunt localitați unde la primarie nu este echipa completa, intrucat din randul consilierilor locali in funcție nu au fost desemnați viceprimarii. Astfel, potrivit unei situații existente la data de 14 decembrie a.c., la nivel de județ erau 11 localitați unde funcția de viceprimar era neocupata, fiind vorba despre Campina, Boldești-Gradiștea, Brebu, Calugareni, Florești, Jugureni, Podenii Noi, Provița… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

