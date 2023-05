Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatele din educatie reamintesc Guvernului ca vor majorarea salariilor, prin lege, cu 25 de procente, nu prime sau vouchere cu care ii oferteaza guvernanții in ultima saptamana. Reprezentanții greviștilor susțin ca astfel, Executivul se face singurul responsabil pentru continuarea grevei, dat fiind…

- Sindicatul Național al Polițiștilor și al Personalului Contractual trage un semnal de alarma, dupa ce la școlile de poliție elevii pica pe capete, iar cei care se inscriu la examene sunt din ce in ce mai puțini.”Atragem atentia de atația ani ca suntem in cadere libera! CITESTE SI Florin Busuioc…

- Guvernul modifica, prin ordonanta de urgenta, Legea dialogului social si Codul Muncii - in acord cu recomandarile europene, cu cele ale Organizatiei Internationale a Muncii si cu angajamentele asumate prin PNRR - in scopul flexibilizarii si incurajarii negocierilor colective la nivel de sector de activitate,…

- Premierul Nicolae Ciuca apeleaza la rabdarea sindicatelor din Educație. Acesta a transmis, miercuri, ca orice intervenție care ar fi facuta acum va trebui corectata prin legea salarizarii. „Ceea ce i-am rugat pe reprezentanții din sindicate a fost sa ințeleaga ca orice intervenție a noastra acum va…

- Sindicatele din educație au declanșat luni o greva generala in școli, dupa ce la negocierile de duminica cu Guvernul nu s-a ajuns la nicio ințelegere. Judecatorul clujean Cristi Danileț considera ca „salariile profesorilor trebuie triplate” și indiferent de frustrarile pe care le are fiecare, nu trebuie…

- Salariile mici din invațamant ii determina pe tineri sa ocoleasca profesia de cadru didactic, iar viitorul este sumbru, afirma liderul de sindicat Marius Nistor, la podcastul Digi Context. Majorarea salariilor este unul dintre motivele pentru care sindicaliștii din educație intra in greva de luni, 22…

- In timp ce profesori au anunțat ca inchid școlile, ministrul cu banii a pornit o rafuiala politica. Marius Budai susține ca salariile profesorilor au fost majorate doar de PSD, iar in timpul guvernarii liberale ei nu au primit niciun leu in plus la finalul lunii. „Soluția pentru dascali nu este a ministrului…

- Ministrul Muncii, Marius Budai (PSD), a declarat miercuri, la Antena 3, dupa ce sindicatele din educație au anunțat ca profesorii intra in greva generala in toate școlile din țara incepand cu 22 mai, ca salariile nu se pot majora de pe o zi pe alta.„Nu putem sa modificam brusc salariile fara sa afectam…