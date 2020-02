În plină epidemie, România rămâne fără vaccin antigripal. „Nu mai avem nicio doză” Ultimele 35 de mii de doze cumparate de Ministerul Sanatații pentru categoriile cu risc mare de imbolnavire au fost trimise medicilor de familie. Speriați de numarul mare de imbolnaviri, oamenii cer și acum serul, care mai poate fi gasit cu greu, in cateva farmacii sau spitale private. Virusul gripal de tip B l-a ucis pe un batran de 84 de ani din judetul Cluj. Avea si alte probleme de sanatate si nu era vaccinat. In a doua saptamana de epidemie au fost inregistrate 7.577 de cazuri de gripa si peste 165 de mii de infectii respiratorii. Cosmina Berbecel, medic de familie: „Exista inca solicitare… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

