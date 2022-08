Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbati au fost arestati preventiv dupa ce au spart sediul unui post de Politie din judetul Olt si au furat mai multe dosare penale, pe care l-au distrus. Totul s-a intamplat la sfarșitul lunii iunie in judetul Olt. Cei doi barbati au reusit sa intre in sediul Politiei, sa fure dosarele penale care…

- Un barbat de aproximativ 65 de ani a murit, duminica, in bazinul pentru adulti al Strandului Municipal din Piatra Neamt. El a fost observat la fundul bazinului de catre salvamari si i s-au aplicat manevre de resuscitare, fara rezultat insa. Politistii au deschis o ancheta si incearca sa stabileasca…

- O mașina de poliție a ramas in pana chiar in centrul Capitalei, joi dupa-amiaza, conform jurnalistului Cristian Botez. El a publicat pe pagina sa de Facebook o fotografie in care se vede autoturismul Poliției ridicat pe platforma … Poliției, pentru ca nu mai putea fi pornit. Jurnalistul precizeaza ca…

- Aparatul care a intrat neautorizat, miercuri, in spațiul aerian al Ungariei, Romaniei și Serbiei a aterizat in localitatea Targoviște din Bulgaria. Membrii echipajului se afla in custodia autoritaților bulgare, fiind interogați de procurori. Aeronava a intrat, miercuri, in jurul orei 19.00, in spațiul…

- Mai mulți lideri AUR, in frunte cu președintele formațiunii George Simion, protesteaza marți in fața biroului lui Marcel Ciolacu de la Camera Deputaților și cer excluderea UDMR de la guvernare. Protestul AUR vine dupa ce luni partidul anunța ca vrea explicații oficiale de la premierul Nicolae Ciuca…

- Renumita agenție de turism CHRISTIAN’76 TOUR a fost amendata de Protecția Consumatorilor cu 90.000 lei, pentru indicarea eronata a unor reduceri de prețuri. In urma controalelor realizate, comisarii CPCMB au aplicat amenzi agentiei de turism in valoare de 90.000 lei, 3 avertismente, precum și 7 propuneri…

- Aproximativ 1.288 de cadavre de civili au fost gasite in regiunea Kiev de la inceputul invaziei rusești, afirma un șef al poliției, relateaza BBC. „In prezent, avem cadavrele a 1.288 de persoane ucise. Subliniez, civili”, spune Andriy Nyebytov, șeful poliției din regiunea Kiev, citat de agenția de presa…

- Traficul auto la iesirea din tara prin PTF Giurgiu este ingreunat, marti, de un protest spontan organizat in sensul giratoriu de la intrarea in localitatea Ruse, Bulgaria. „Astazi, incepand cu ora 09:30, pe teritoriul Bulgariei, in sensul giratoriu de la intrarea in localitatea Ruse a inceput un protest…