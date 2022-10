Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul iranian de externe a negat din nou, intr-un comunicat de presa, ca Teheranul ar fi furnizat arme Moscovei, acuzand in acelasi timp Occidentul ca incearca sa puna presiune asupra Iranului.

- Iranul si Federatia Rusa au ajuns la un acord privind trimiterea pe teritoriul Rusiei a unor experti si instructori in operarea dronelor de atac de fabricatie iraniana, a acuzat joi armata ucraineana, potrivit EFE.

- NATO va livra Ucrainei "sute" de inhibitori pentru a dezactiva dronele fabricate de Rusia și Iran, care fac ravagii in atacurile Rusiei asupra infrastructurii critice și asupra populației ucrainene, a declarat, joi, secretarul general aliat, Jens Stoltenberg, intr-o conferința de presa dupa o intalnire…

- Ministrul israelian pentru Diaspora, Nachman Shai, spune ca a venit timpul ca Ucraina sa primeasca ajutor militar de la Israel, in contextul informațiilor ca Iranul se pregatește sa trimita rachete balistice Rusiei, potrivit Kyiv Indepenent. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Teheranul „nu a trimis niciodata și nu va trimite niciodata” arme Rusiei pentru a fi folosite in razboiul sau impotriva Ucrainei, relateaza agenția de presa Tashim, citandu-l pe ministrul iranian de externe Hossein Amirabdollahian, noteaza kyivindependent. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Kremlinul a anuntat vineri ca va considera atacurile asupra oricaror parti din regiunile Ucrainei pe care urmeaza sa le anexeze in cursul zilei drept acte de agresiune impotriva Rusiei insesi.

- Rusia are agenti in sectorul de aparare al Ucrainei care transmit informatii confidentiale Moscovei si ii permit Rusiei sa anticipeze miscarile armatei ucrainene pe campul de lupta, a declarat joi reprezentantul presedintelui Volodimir Zelenski in Rada Suprema (parlamentul unicameral ucrainean).

- Ziua Nationala a Ucrainei este marcata miercuri sub o mare tensiune, la sase luni de la lansarea invaziei ruse, in momentul in care Statele Unite vor anunta un nou ajutor militar de 3 miliarde de dolari, cel mai mare acordat vreodata Kievului, potrivit AFP, informeaza News.ro. Fii la curent…