Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit duminica cu ministrul Fortelor Armate din Republica Franceza, Florence Parly, in contextul vizitei la Baza 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu, cu ocazia dislocarii, in Romania, a militarilor din cadrul Batalionului francez „Spearhead”, care se vor alatura militarilor…

- Portavionul Charles-de-Gaulle și escorta acestuia „se vor deplasa in Marea Mediterana”, pentru a permite avioanelor imbarcate sa efectueze zboruri „spre nord catre teritoriul Romaniei unde vor avea capacitatea de a observa și descuraja”, a spus ministrul francez al Forțelor Armate, Florence Parly. Portavionul…

- „Ieri, portavionul Charles de Gaulle (detașat in cadrul misiunii Clemenceau de lupta impotriva terorismului) și escorta acestuia au parasit Cipru pentru a putea ajunge intr-o zona din Marea Mediterana care sa permita avioanelor noastre sa faca misiuni de recunoaștere”, a afirmat Florence Parly, la BFMTV.Potrivit…

- Portavionul cu propulsie nucleara al Frantei, Charles de Gaulle, va fi mutat in Marea Neagra, au informat, in aceasta seara, surse militare franceze, citate de Antena 3. Portavionul are doar motorul cu propulsie nucleara, nu conține arme nucleare. Potrivit reprezentanților Franței, portavionul va fi…

- Kremlinul nu se așteapta la un punct de cotitura în situația din jurul Ucrainei dupa discuțiile dintre președinții Vladimir Putin și Emmanuel Macron, care va avea loc astazi, 7 februarie. A declarat secretarul de presa al sefului statului rus Dmitri Peskov. „Desigur, situația…

- Asocierea dintre constructorul francez Naval Group și Șantierul Naval Constanța, controlat de omul de afaceri Gheorghe Bosanceanu, a cerut o luna termen de gandire pentru a se decide daca semneaza sau nu contractul de 1,2 miliarde de euro cu statul roman pentru cele patru corvete de care Forțele Navale…

- Ptreședintele Klaus Iohannis il primește, joi, la Palatul Cotroceni, pe ministrul francez al Forțelor Armate, Florence Parly. Intrevederea are loc dupa anunțul lui Emmanuel Macron potrivit caruia Franta este pregatita sa contribuie cu trupe la misiunile N

- Franta este pregatita sa contribuie cu trupe la misiunile NATO din Europa de Est, inclusiv in Romania, a declarat miercuri presedintele Emmanuel Macron, intr-un discurs rostit la un comandament militar. Emmanuel Macron a afirmat, in discursul rostit in Haguenau, la Comandamentul militar francez Oberhoffen,…