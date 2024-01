În plin an electoral, vacanțele românilor se scumpesc: sejururile mai scumpe pe litoral pentru sezonul 2024 In plin an electoral, vacanțele romanilor se scumpesc: sejururile mai scumpe pe litoral pentru sezonul 2024Daca anul trecut, cei care faceau rezervari din ianuarie pentru inceputul sezonului estival, plateau, in medie, intre 102 lei pe noapte pentru un hotel de 3 stele, o camera dubla pentru 2 adulți, fara mic dejun iar pentru 4 stele, prețurile plecau de la 182 de lei pe noapte, acum tarifele sunt mai mari. Pentru o noapte de cazare la hotel de trei stele prețul pornește de la 150 de lei pe noapte iar la un hotel de 4 stele tarifele pornesc de la 200 de lei, in functie de stațiune sau alte facilitați.… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

