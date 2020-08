În Olt se reabilitează un pod feroviar. Circulația este întreruptă Circulația trenurilor pe secția de cale ferata 901 va fi intrerupta la kilometrul feroviar 197+550 de metri, intre stațiile CF Milcov și Slatioara, județul Olt, pana pe 25 septembrie.Circulația este intrerupta pentru a permite executarea unor lucrari de reabilitare a unui pod feroviar,. In aceasta perioada, CFR va asigura transbordarea calatorilor intre stațiile CF Slatina și Piatra-Olt cu mijloace auto. Circulația rutiera este restricționata La kilometrul 340 al autostrazii A1, pe sensul Deva catre Sibiu, in zona localitații Oraștie, județul Hunedoara. Este restricționata circulația pe prima… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

