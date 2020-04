Stiri pe aceeasi tema

Epidemia de COVID-19 a provocat 49.759 de decese in Statele Unite, dupa ce in ultimele 24 de ore s-a inregistrat unul din cele mai ridicate bilanturi, conform datelor furnizate joi seara de Universitatea Johns Hopkins, informeaza vineri AFP.

Pana astazi, 23 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 576 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 576 de persoane confirmate pozitiv, 73 au fost declarate vindecate și externate (51 la Timișoara, 17 la București, 3 la Craiova, unul la Constanța și…

Pana astazi, 10 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 25 cazuri de cetațeni infectați cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cei 25 cetațeni care au contactat virusul, 5 sunt declarați vindecați și au fost externați.

Pana astazi, 8 martie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 14 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 (coronavirus). Dintre aceste cazuri, 5 persoane au fost declarate vindecate și externate.

Astazi, 4 martie, la nivel național sunt in carantina instituționalizata 35 de persoane pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contactat virusul COVID – 19 (coronavirus). Alte 10094 de persoane sunt in izolare la domiciliu și sub monitorizare medicala. Va reamintim ca pe teritoriul…

La nivel național, astazi, sunt in carantina instituționalizata 35 de persoane pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contactat virusul COVID – 19 (coronavirus). Alte 10.094 de persoane sunt in izolare la domiciliu și sub monitorizare medicala.

La nivel național, astazi, sunt in carantina instituționalizata 35 de persoane pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contactat virusul COVID – 19 (coronavirus). Alte 10.094 de persoane sunt in izolare la domiciliu și sub monitorizare medicala. Pe teritoriul Romaniei au fost confirmate…

Scriitorul chilian Luis Sepulveda a rezultat pozitiv la testul pentru coronavirus, dupa revenirea de la un festival literar din Povoa de Varzim, Portugalia.