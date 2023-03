Stiri pe aceeasi tema

- Un curier de la Amazon a devenit o senzație online dupa ce a aratat cam cit este de conștiincios la job livrind un pachet chiar in miezul unei descinderi a trupelor speciale de poliție. Livrarea a fost facuta in urma cu citeva zile, cind o echipa SWAT a avut o intervenție cu risc in Carolina de Nord.…

- Cum și cu cine iși ocupa Maximilian Dyer timpul liber?! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe fiul vitreg al lui Andrei Gheorghe in timp ce purta discuții aprinse, in mijlocul zilei. Cine l-a scos din sarite!

- Momentul in care Volodimir Zelenski a imbrațișat o jurnalista BBC in timpul unei conferințe de presa comune susținute la Londra cu remierul britanic a ajuns viral. Zelenski facea declarații de presa impreuna cu premierul Rishi Sunak. In timpul sesiunii de intrebari din partea presei, o junralista…

- MOMENTUL DE CULTURA. CU GEORGICA MANOLE (112) O rubrica realizata de profesor Georgica Manole, scriitor, epigramist: Mihai Eminescu in „Timpul” din decembrie 1877. Retinem din „Icoane vechi si icoane noua” („Ilustratii administrative”): 1. „Nu-ntelegea nimeni ca bogatia nu este in aer sau in pamant,…

- O autospeciala de poliție ce aparține Secției 7 Dor Marunt din județul Calarași a fost furata de un individ in varsta de 49 de ani, in timpul unei intervenții, ce s-a desfașurat in noaptea de sambata spre duminica. Oamenii legii au fost sesizați de soția unui barbat, care incepuse sa se certe pe chat-ul…

- Daca e cineva care stie sa faca viral dupa viral, acela este robotul Atlas de la Boston Dynamics. El este mai agil ca oricand, asa cum ne si arata intr-un nou video, care tocmai a fost publicat pe Internet. Demo-ul a fost publicat pe 18 decembrie si se vede mai jos. Robotul umanoid face salturi spectaculoase…

- Totul s-a intamplat in cadrul unei intervenții telefonice a ministrului Agriculturii la Antena 3. Prezentatoarea incearca sa discute cu Petre Daea, dar de la celalalt capat nu mai raspunde nimeni și se aud ușoare sforaituri. Cei aflați in platou se abțin cu greu sa izbucneasca in ras, iar moderatoarea…