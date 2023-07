Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a precizat ca sunt 600 de blocuri fara apa calda, in Bucuresti. „Daca ai ghinionul sa fii in cei 7%, nu e foarte placut”, declara edilul. Cu toate acestea, oficialul din fruntea Primariei Generale da asigurari ca iarna viitoare va fi mai bine decat iarna trecuta.…

- Circa 600 de blocuri din toate sectoarele Capitalei raman fara apa calda, incepand de luni, deoarece Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti (CMTEB) S.A.va efectua lucrari de inlocuire și de reparatii pe conductele din reteaua primara. Iata care sunt și zonele in care se intervine: – Conducta…

- Intrebat de ce sectorarele 2, 3,5 si 6 ale Capitalei nu au apa calda pana in 14 iulie, Nicusor Dan a raspuns, luni seara, la Digi24, ca sunt lucrari de schimbare a retelei principale. ”Un lucru bun este ca am reusit si deja avem datele, am reusit sa schimbam mult mai mult din reteaua principala decat…

- Gabriela Firea il critica din nou pe succesorul sau in fotoliul de primar general al Capitalei. Social-democrata aflata in fruntea PSD București readuce in discuție problema lipsei apei calde in Capitala. Un neajuns cu care s-au confruntat in ultima perioada mulți locuitori ai Capitalei, in plina vara,…

- Termoenergetica anunta lucrari pe Bulevardul Ion Mihalache din Bucuresti, unde s-au produs doua avarii succesive, furnizarea apei calde fiind sistata. ”Continua lucrarile de reparatii pe Bulevardul Ion Mihalache, acolo unde din cauza starii de degradare a retelei, care are aproape 50 de ani, au fost…

- Saptamana incepe cu o veste deloc buna pentru locuitorii a sute de blocuri din Capitala, care vor ramane fara apa calda. Bucureștenii sunt informați ca se vor face lucrari la rețeaua primara de termoficare. Astfel ca pe durata acestor lucrari, in zonele in care se vor face reparații sau modernizari…

- In Sectorul 1 - 60 de blocuri nu au apa calda, in Sectorul 2 circa 200, in Sectorul 3 - circa 170 de blocuri, in Sectorul 4 - 26 blocuri, in Sectorul 5 -108, iar in Sectorul 6 - 176. Termenul de remediere este marți pentru o parte din avarii, pentru altele cateva zile. Mai multe informații pe aplicația…

- Avaria majora la rețeaua de termoficare din Capitala. Bucureștenii din sectoarele 2,3 și 4 au ramasa fara apa calda și caldura. Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat ca sunt probleme cu apa calda in Bucuresti deoarece doua din cele 4 CET-uri se afla in revizie si ca recent a mai aparut…