Stiri pe aceeasi tema

- Cine a fost Mihai Viteazul? Mihai Viteazul s-a nascut in anul 1558. A fost domnul Țarii Romanești intre 1593 si 1601, iar la sfarșitul anului 1588 a devenit stolnic al curții lui Mihnea Turcitul, iar in 1593, ban al Craiovei, in timpul domniei lui Alexandru cel Rau. Cuprins: Viața lui Mihai Viteazul…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata, ploi insemnate cantitativ, pana astazi la ora 21.00. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata local in: zonele montane, Transilvania, Maramureș, Crișana, Banat,…

- ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBENInterval de valabilitate: 15 august, ora 11:00 – 15 august, ora 22:00Fenomene vizate: instabilitate atmosferica temporar accentuata, ploi insemnate cantitativZone afectate: conform textului și harții La munte, in Dobrogea, local in Muntenia, Transilvania, Moldova,…

- Meteorologii au anunțat cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata, ploi insemnate cantitativ in județul Maramureș in intervalul 14 august, ora 12:00 – 15 august, ora 22:00. La munte, in Oltenia, Muntenia, Moldova, zona continentala a Dobrogei și local in Transilvania și Maramureș vor…

- 9 august: 421 de ani de la asasinarea lui Mihai Viteazul, primul unificator al romanilor. Ucis de mercenari la Campia Turzii Mihai Viteazu este primul domnitor care a reușit sa uneasca cele trei provincii romanești, Moldova, Țara Romaneasca și Transilvania. In 9 august se implinesc 421 de ani de la…

- Meteorologii au emis, vineri, o avertizare de cod portocaliu de ploi și grindina pentru 27 de județe. Asta in timp ce vest și sud a țarii este sub cod galben de canicula. Codul galben de ploi și grindina intra in vigoare azi la ora 12:00 și este valabil pana dumininica, 31 iulie. In intervalul menționat…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis astazi, 24 iulie, avertizari meteo cod galben și portocaliu de „instabilitate atmosferica accentuata” care vizeaza majoritatea teritoriului Romaniei. In partea de est a județului Neamț este valabila de astazi de la ora 12.00 și pana luni, 25 iulie, ora…

- Președinta Maia Sandu susține ca intr-un stat democratic nici macar „celor care au furat aceasta țara nu le putem interzice sa vorbeasca”. Declarațiile au fost facute in cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova, in contextul interviului acordat de fostul șef de stat, Igor Dodon, in arest…