În loc de la mulți ani: luați-vă pseudo-Schengenu’ și băgați-vi-l în dos, dragi guvernanți Urasc sa ma repet, atat in dialog, cat și in scris. Am pretenția despre mine ca am suficiente idei cat sa nu ma repet, dar ma vad nevoit s-o fac. Taman ce scrisesem, recent, ca Schengenu’ e doar praf in ochi pe formula aeriana și maritima, cand, ce sa vezi, faptul a devenit implinit. Explicam atunci și de ce cred ca a accepta firmiturile de la masa bogaților Occidentului nu spune decat lucruri nasoale despre noi, lucru pe care de asemenea nu vreau sa-l repet, doar ca nu am incotro. Și nu am incotro pentru ca sute de ani de slugarnicie pe la porțile Orientului și Occidentului fix aici ne-au adus,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

