Honor Magic6 Pro – Un nou campion pe Android? (REVIEW) Honor e un nume care incepe sa capete ceva notorietate in Romania, iar 2024 se anunța un an foarte important pentru companie. Nu doar ca trebuie sa construiasca pe fundația deja bine stabilita de telefoane ca Honor 90 sau Honor Magic5 Pro anul trecut, dar trebuie sa și atraga cumva utilizatorii intr-o perioada in care Androidul iși pierde din ce in ce mai mult din stralucire și parca avem mai mulți competitori ca niciodata. Am avut deja parte de 2 flagship-uri lansate in acest an in Romania (avem clipuri pentru ambele pe canal). Honor Magic6 Pro, cu care am putut sa petrecem o saptamana inainte… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Viața omului este cea mai importanta. O gospodarie stricata de urși se repara, o culta distrusa de urși poate fi despagubita, dar viața omului nu poate fi masurata și nici redata, daca a fost curmata de un animal salbatic. La Dialogurile Puterii, ministrul Mediului, Mircea Fechet, ne spunea ca, ministru…

- Motorola a lansat cel mai ieftin telefon echipat din fabrica cu Android 14, modelul Moto g04. Acesta pornește de la 549 de lei in Romania și vine echipat cu hardware de baza, dar totuși destul de performant pentru a asigura o experiența de utilizare confortabila. G04 pare sa fie o alegere buna pentru…

- Incep cu o marturisire: de cațiva ani deja ma tot intreb care e rolul telefoanelor cu Plus in coada din gamele Samsung . Asta se intampla din mai multe motive: an de an, am testat mai tot timpul varianta Ultra, cea mai cea, cu specificațiile de top, cele mai bune din industrie și cu ecranul cel mai…

- Surse politice ne-au declarat ca la reuniunea comuna a Guvernelor Romaniei și Italiei, de la Roma, va lipsi unul dintre cei mai importanti ministri ai cabinetului Ciolacu și anume ministrul Justitiei, Alina Gorghiu.Gorghiu nu a fost chemata sa faca parte din delegația miniștrilor care merg la Roma…

- Dupa ce am inceput 2024 cu un telefon midrange ( vezi aici review-ul pentru Honor Magic6 Lite ), a venit momentul sa urcam puțin, intr-o zona de preț ceva mai ridicata. Tot nu ajungem la flagship, suntem chiar departe de limitele de-acolo dar sarim de 2000 de lei, ca sa vedem ce ne rezerva cel mai nou…

- Fostul director al SRI Eduard Hellvig reactioneaza dupa ce senatorul AUR Claudiu Tarziu a vorbit despre reintregirea teritoriului national cu Basarabia, Bucovina de Nord, sudul Basarabiei, tinutul Herta, Transcarpatia, Hellvig afirmand ca acesta ”bate fals intr-o toba de balci, iar cei fara ureche muzicala…

- Peste 90% dintre firmele din Romania vor acorda bonusuri cu ocazia sarbatorilor de Craciun și Anul Nou, iar valoarea acestora va fi, in cele mai multe cazuri, intre 1.000 și 1.500 de lei, arata rezultatele unui barometru de opinie privind situația de pe piața forței de munca, in care au fost chestionați…