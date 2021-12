Stiri pe aceeasi tema

- Legenda Craciunului: Care este legatura dintre Nașterea Domnului și Moș Craciun Legenda Craciunului: Care este legatura dintre Nașterea Domnului și Moș Craciun An de an, la data de 25 decembrie, este sarbatorita Nașterea Domnului Iisus Hristos sau Craciunul, una din cele mai mari sarbatori ale creștinilor,…

- Lasa-ma, Doamne, intre pietre-o piatra O, Doamne, m-ai scutit intai de voce Lasat ca un perete fara gura Și-ai luat la rand firava mea faptura Strivind-o ca un uriaș atroce Nu sunt in stare sa-l repet pe Iov Carat-am in spinare de prin sate Comori de piatra trist abandonate Iar Maicii i-am cladit…

- A murit scriitorul si jurnalistul Lucian Avramescu. O mare personalitate culturala. Un vechi prieten. Mi-l aduc aminte cu vorba calda, cu linistea pe care ne-o transmitea. Ne-am intalnit in atatea locuri – in biroul de la A.M.Press, la lansari de carte (ale mele sau ale lui), la Gaudeamus, la Mizil…

- In mesajul catre Intaistatatorul Bisercii Ortodoxe, Lucian Avramescu iși exprimase dorința de a i se permite sa fie inmormantat in cripta de langa biserica pe care a ctitorit-o in livada cu meri a Muzeului Pietrei din localitatea natala Sangeru. „In miez de decembrie, miercuri, 15 decembrie 2021, poetul…

- Luiza Radulescu Pintilie Se vorbeste mult, in ultima vreme, despre oamenii locurilor, despre intoarcerea la „radacini” si despre bogatia spirituala, mai ales cu tristetea constatarii ca multe dintre locuri se pustiesc si „radacinile” se uita sau raman ca un dor mereu nestins prin plecarea celor care…

- Fetele, in stația de autobuz, spre seara, Toata ziua au taiat cartoane sau piatra amara Fetele sunt de culoare cenușie Ca amurgul care și el intarzie Iata, apare magaoaia pe roți Pe o rana sigur vor incapea toți Dar fetele-s triste, privirile lor catifetale Privesc undeva, mai departe, in spate Unde…

- Nu mi-e deloc ușor sa abordez acest subiect. Nu e confortabil, sufletește vorbind, pentru nimeni, cred. Savarșirea din viața, deși este o certitudine, pe care fiecare o vom trai la un moment dat, produce multa intristare. De ce am ales totuși sa vorbesc despre acest lucru? Pentru ca ma consider obligata,…

- Se aduna in somn, viața mea traita și viața netraita, Se stramba una la cealalta ca doua surori vitrege Pacalite, la moartea neștiuților lor parinți, La taierea pe din doua A unicului cearceaf pe care-l moșteneau din neant Mai limbuta e netraita mea viața, Tacuta ca tacerea stelelor e viața traita,…