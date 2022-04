În loc de „Buni zori!”. Bagă-ți bine în capul ăla de melc afurisit că nimic nu e ce pare a fi Cine ți-a spus ție, iubito, ca lacrimile vin din ochi, ochii sunt doar robinetele care se deschid uneori sa dea drumul sufletului care e lichid și solid și din aer, ca mirosul de iarba Cine ți-a bagat ție in capul ala carlionțat și involburat și de mana mea pieptanat ca lacrimile sunt o forma de expresie a suferinței cand ele elibereaza rasul prea mult adunat și asortat și inghesuit de nu mai are loc el de el ? Ai vazut primavara cum rad de parca ar plange cu clorofila marul și vița de vie și mesteacanul care e o lumanare alba cu flacara invierii in varf? Tu, ca femeie, te lași lesne pacalita… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Am un… Adica, n-am. Nu e al meu. Nu sta, pripasit, pe undeva, prin curtea mea si ataca, zbang, bietele ouatoare. Nu, mancatorul de gaini despre care vorbesc – adica un dihor afurisit si versat, viclean ca o vulpe si cu un cap mic, de se baga si prin urechile acului – are domiciliul stabil prin vecini.…

- Suma uriașa de bani pierduta in Penitenciarul Aiud a fost revendicata. Un barbat și-a luat banii inapoi Suma uriașa de bani pierduta in urma cu aproape doua saptamani in zona de acces a Penitenciarului Aiud a fost recuperata. Banii, 27.400 de euro au fost descoperiți de trei polițiști de penitenciar,…

- Rezultatele Olimpiadei la Limba Romana 2022, in județul Alba: Ce elevi s-au calificat la etapa naționala Rezultatele Olimpiadei la Limba Romana 2022, in județul Alba: Ce elevi s-au calificat la etapa naționala La etapa județeana a Olimpiadei Naționale de Limba și Literatura -gimnaziu și liceu, desfașurata…

- Doua femei au murit intr-un atac cu arma alba, luni, la un liceu din orasul Malmo, in sudul Suediei, pentru care a fost arestat un elev de 18 ani, a anuntat politia suedeza, transmite AFP preluta de agerpres. Cele doua femei, in varsta de aproximativ 50 de ani, "erau angajate ale Malmo Latinskola",…

- Au trecut mai bine de 24 de ore de la primul derbi din play-off-ul ediției 2021-2022 al campionatului Ligii a II-a de fotbal, dintre FC Petrolul Ploiești și Universitatea Cluj, incheiat cu o remiza alba, scor: 0-0, dar am preferat sa fac comentarii „la rece”, ci nu „la cald”, mai ales ca am fost, sa…

- Deputatul USR Tudor Benga este primul care ia atitudine la modul in care primarul coleg de partid, Allen Coliban, atribuie direct, pe banda rulanta, contracte firmelor de casa ale formațiunii conduse de Dacian Cioloș. De remarcat faptul ca președinta organizației municipale, Alexandra Coliban, nu exista…

- FOTO: ACCIDENT urmat de incendiu pe DJ 107M, la ieșirea din Rimetea spre Aiud. O mașina s-a facut scrum Un accident rutier urmat de un incendiu s-a produs joi seara, pe DJ 107M, la ieșirea din localitatea Rimetea catre Aiud. In eveniment a fost implicat un autoturism in care se aflau trei persoane. …

- Explicațiile șefului DSU, Raed Arafat: De cand se va purta masca de protecție pe strada și cand poate fi data jos Raed Arafat a explicat ca masca de protecție va deveni obligatorie pe strazi și in spațiile publice, cand incidendența cazurilor de COVID va trece de 1 la mia de locuitori. De asemenea,…