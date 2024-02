Stiri pe aceeasi tema

- ARAD. La jumatatea sezonului fotbalistic 2023-2024, Ciprian Covaci (CS Socodor) este cel mai bun marcator, indiferent de competitiile organizate de Asociatia Judeteana de Fotbal Arad, cu 24 de goluri.

- Obiceiurile alimentare abundente, consumul crescut de alimente bogate in grasimi și zaharuri, precum și schimbarile in rutina zilnica pot contribui la apariția acestor inconveniente. Iata cateva dintre problemele digestive comune dupa sarbatori și cum poți sa le gestionezi: 1. Indigestia: Mancarea in…

- Republica Moldova va participa la Jocurilor Olimpice de Iarna pentru Tineret, care vor avea loc la Gangwon, Coreea de Sud, in perioada 19 ianuarie-1 februarie 2024. Țara noastra va fi reprezentata de cinci sportivi, la cea de-a patra ediție a competiției, anunța Comitetul Național Olimpic și Sportv.

- Adrian Mititelu Jr., fiul finanțatorului de la FCU Craiova, a plecat la New York in perioada sarbatorilor de iarna. El și-a schimbat look-ul și pare greu de recunoscut. Suspendat 6 luni din fotbalul romanesc, a ales sa plece in SUA in vacanța de iarna, acolo de unde a postat mai multe fotografii in…

- Centrele pentru copii, persoane adulte cu dizabilitați și persoane varstnice din cadrul DGASPC Vaslui marcheaza sarbatorile de iarna prin evenimente speciale. Zilele acestea sunt organizate vizite la Targuri de Craciun și momente artistice realizate, in general, in colaborare cu institutii de invațamant.…

- Micutii sportivi ai comunei Cumpana au avut parte de momente magice in sala „Elena Frincu” din localitate, acolo unde l-au intalnit pe Mos Craciun si au primit nenumarate daruri in semn de recunostinta pentru performantele pe care le-au obtinut in 2023.Darurile, oferite cu sprijinul Primariei Cumpana…

- Inceputul lunii decembrie a venit cu ultima etapa din esalonul judetean de elita, Liga 4, sau Divizia D, asa cum o cunoaste lumea, dar si cu jocuri din Cupa Romaniei. Initial era programata si o etapa din retur, dar s-a votat ca aceasta sa se dispute la primavara, vremea rea fiind unul dintre factori.…

- Asociația Județeana de Fotbal Dambovița a mai facut 20 de antrenori cu licența C – UEFA. Cristian Cherchez, unul dintre cei mai talentați fotbaliști pe care i-a oferit Targoviștea in ultimii 15 ani, a devenit „principal” cu acte in regula dupa finalizarea cursului pus la dispoziție de Comisia Tehnica…