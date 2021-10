În județul Mureș avem cea mai bătrână pădure din România In județul Mureș avem cea mai batrana padure din Romania, declarata oficial astfel chiar de Romsilva. Nu e greu sa ajungi acolo, chiar daca noua ne-a luat mult pana am ajuns unde trebuia. Nu gasești niciun indicator care sa te indrume inspre locul care a fost martor la istoria de vreo 600 de ani a Vaii Gurghiului. Poveștile cu oamenii de pe-aici sunt dintre cele care te fac sa vrei sa afli mai... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Regia Naționala a Padurilor – Romsilva a publicat imagini spectaculoase cu doi lupi intr-o padure din Parcul Natural Apuseni. Filmarea a fost posibila datorita unei camere de monitorizare a faunei amplasata in padure de specialiștii Romsilva. Romania are una dintre cele mai mari populații de lup din…

- Mai multi ursi bruni de pe raza unor fonduri cinegetice din judetele Arges, Mures si Suceava vor fi impuscati, in baza unor ordine ale ministrului Mediului, Apelor si Padurilor. Actele normative, publicate miercuri in Monitorul Oficial, prevad recoltarea prin metoda „la panda" a cinci ursi, unul din…

- Adrian Giurgiu, deputatul de Mureș al USR PLUS, preocupat in permanența de identificarea, promovarea și implementarea unor soluții care sa conduca la modernizarea Romaniei, cu impact major in viața oamenilor, a profitat de vacanța parlamentara pentru a avea numeroase intalniri, in țara și strainatate,…

- Salariul mediu al unui angajat care ocupa functia de PR manager este de de 4.500 de lei net pe luna, arata datele extrase din platforma Salario, comparatorul de salarii al platformei de recrutare online eJobs. Cel mai mare nivel al salariului mediu pentru aceasta functie este in Bucuresti (4.700 de…

- Scopul ei esta ca profitul realizat sa fie indreptat catre cazuri sociale din județul Mureș. Inființata din mai, farmacia a ajutat pana acum 31 de persoane, dar nevoia pentru sprijin este mare. Insa, la fel de mari sunt și ambițiile antreprenorului care și-a transformat afacerea pentru a fi in folosul…

- Mai multe masini au fost implicate, sambata, intr-o tamponare in lant, in localitatea Fantanele, pe DN 13 A.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Horea" al judetului Mures, din primele evaluari este vorba si despre o victima neincarcerata.La fata locului intervin lucratori de la Punctul…

- Patru frati romano-olandezi, Tymon, Eliot, Dafydd si Lemuel Cotoarba, au deschis, la Sighisoara, primul Muzeu Fusion Media din Romania, 100% independent, dupa ce au decis sa renunte la viata din Occident, pentru a se dedica promovarii istoriei tarii noastre. Cei patru frati Cotoarba sustin ca istoria…

- Circulatia este blocata pe ambele sensuri de mers The post FOTO | Grav accident in judetul Mures! O persoana a murit dupa impactul dintre o masina si un TIR appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: FOTO | Grav accident in judetul Mures! O persoana a murit dupa impactul dintre o masina…