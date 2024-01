In judetul Alba: Doi barbati raniti, dupa ce au s-au rasturnat cu masina intr-o prapastie

Stiri pe aceeasi tema

- "Sectia de pompieri Campeni a fost solicitata sa intervina pentru acordarea primului ajutor medical la un accident produs in localitatea Campeni, zona Dealu Bistrii. Este vorba despre un autoturism rasturnat in prapastie. Pana la sosirea fortelor de interventie la locul accidentului, au fost extrase…

- Secția de pompieri a fost solicitata sa intervina, vineri seara, pentru acordarea primului ajutor medical la un accident produs in localitatea Campeni, zona Dealu Bistrii. Este vorba despre un auto rasturnat intr-o prapastie. Pana la sosirea forțelor de intervenție la locul accidentului, au fost extrase…

- ACCIDENT rutier in ALBA: 2 persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, dupa ce au fost extrase dintr-un autoturism rasturnat intr-o prapastie ACCIDENT rutier in ALBA: 2 persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, dupa ce au fost extrase dintr-un autoturism rasturnat intr-o prapastie Secția de…

- Accident grav in Apuseni. Doi barbați raniți, dupa ce un autoturism s-a rasturnat intr-o prapastie, in zona Dealu Bistrii Un autoturism s-a prabușit intr-o prapastie, vineri seara, in Munții Apuseni. Doi barbați au fost raniți, dar sunt conștienți. Secția de pompieri Campeni a fost solicitata sa intervina…

- Un tanar in varsta de 22 ani a fost ranit dupa ce masina in care se afla a intrat intr-un stalp, la Roman, in noaptea de miercuri spre joi, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, conform Agerpres.La fata locului s-au deplasat doua echipaje de pompieri cu o autospeciala de…

- Doua persoane au suferit arsuri pe fata si pe maini intr-un incendiu care a avut loc in noaptea de Anul Nou intr-un sat din Apuseni, izbucnit dupa ce au aruncat benzina in soba, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba."Sectia de pompieri Campeni a fost solicitata sa intervina…

- Un incendiu a izbucnit, joi seara, la o casa de vacanta dintr o localitate din Muntii Apuseni, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Alba, potrivit Agerpres."Sectia de Pompieri Campeni intervine pentru localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit la o casa de vacanta de mici dimensiuni…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta au fost alertati cu privire la un accident rutier cu un autoturism rasturnat la intrare in Valu lui Traian. Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta…